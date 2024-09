Em comunicado, a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) sublinha que, na prática, o pagamento começa a ser efetuado apenas no dia 18 do mês em curso, por calhar num sábado a data prevista.

Segundo a petrolífera pública, o montante para pagamento está sujeito a retenção do Imposto Sobre Aplicação de Capitais, de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data do pagamento.

"Nos termos do Regulamento da Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA), o pagamento de juros das obrigações depositadas será efetuado através da Central de Valores Mobiliários", salienta-se no documento.

A petrolífera nacional lançou em 2023 uma oferta pública de subscrição de até 7.500.000 obrigações, escriturais e nominativas, denominadas em kwanzas, com o valor nominal unitário de 10 mil kwanzas (9,8 euros) e global de até 75 mil milhões de kwanzas (74 milhões de euros), representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Obrigações Sonangol 2023-2028".

