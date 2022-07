Segundo o relatório mensal da OPEP publicado esta semana, entre os 13 tipos de petróleo que integram o cabaz de referência da OPEP, a rama Girassol angolana atingiu os 127,03 dólares em junho, tendo também a maior subida em termos mensais (11,5% face a maio).

Nos primeiros seis meses de 2022, o petróleo angolano esteve também entre os dispendiosos, fixando-se num preço médio de 109,94 dólares (65,29 dólares no semestre homólogo de 2021).

No topo dos mais caros ficou o petróleo argelino (Sahara Blend), com o barril a negociar nos 128,31 dólares, seguindo-se o da Guiné Equatorial (Zafiro), nos 127,10 dólares.

O preço médio do barril usado como referência pela OPEP atingiu 117,72 dólares em junho, 3,4% acima do mês anterior.

De acordo com fontes secundárias, citadas no relatório, a produção total de petróleo bruto da OPEP-13 foi em média de 28,72 milhões de barris/dia em junho de 2022, mais 234.000 do que no mês anterior.

A produção de petróleo bruto aumentou principalmente na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irão, Kuwait e Angola, enquanto a produção na Líbia e na Venezuela diminuiu.

