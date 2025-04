O Presidente norte-americano, Donald Trump, aplicou tarifas de pelo menos 10% sobre as importações dos Estados Unidos e até 145% sobre produtos chineses, entretanto suspensas. O Governo chinês respondeu com taxas de 125% sobre os produtos norte-americanos.

"No atual contexto de intimidação unilateral generalizada, a China e o Reino Unido têm a responsabilidade de proteger a ordem comercial multilateral", declarou Wang Yi, num telefonema com o homólogo britânico, David Lammy, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Na mesma nota, Wang Yi acrescentou que discussões sobre a economia e o comércio estavam "a ser preparadas".

Num outro contacto telefónico, o ministro chinês declarou à homóloga austríaca que a UE devia também "defender de comum acordo" o comércio internacional.

"A China e a UE devem assumir as responsabilidades internacionais, defender de comum acordo o sistema comercial multilateral e trabalhar em conjunto para construir uma economia mundial aberta", disse Wang Yi a Beate Meinl-Reisinger, indicou num outro comunicado a diplomacia chinesa.

EJ // SCA

Lusa/Fim