O acidente ocorreu no estado de Gujarat, tendo as autoridades indianas confirmado, até ao momento, a morte de 35 pessoas, prosseguindo as operações de resgate, segundo adiantou o ministro da Habitação e do Desenvolvimento Rural de Gujarat, Brijesh Merja, citado pela agência EFE.

Por seu turno, o ministro da Administração Interna de Gujarat, Harsh Sanghavi, citado pelo jornal Times of India, adiantou que no momento do colapso estariam na ponte cerca de 150 pessoas.

Já a agência de notícias indiana PTI, refere que se encontravam na ponte suspensa várias mulheres e crianças.

FAC // TDI

Lusa/Fim