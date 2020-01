Pedro Ribeiro assume direção de programas executiva da TVI Pedro Ribeiro vai assumir o cargo de diretor de programas executivo da TVI, integrando a equipa de Nuno Santos, de acordo com um comunicado hoje divulgado pelo canal. economia Lusa economia/pedro-ribeiro-assume-direcao-de-programas_5e331174d617441277a898d1





"Pedro Ribeiro vai ser o diretor de programas executivo da TVI, integrando a nova equipa de Nuno Santos, que, desde o início do ano, lidera toda a área de entretenimento e antena do canal", lê-se na nota de imprensa.

De acordo com a TVI, Pedro Ribeiro diz estar "muito motivado".

"Sei que há muito para fazer, mas isso é o mais estimulante: criar novos conteúdos, procurar originalidade, rasgo e talento com um único foco -- voltar à liderança", referiu o profissional, citado no comunicado.

Nuno Santos, que assumiu no início do ano a direção de programas da TVI, por sua vez, diz que Pedro Ribeiro "traz um ADN vencedor", acrescentando que conta "com todos, com a experiência dos que estão e com a irreverência dos que estão a chegar".

Pedro Ribeiro vai manter-se na direção da Rádio Comercial, informa a TVI.

No dia 03 de janeiro, a TVI anunciou que Nuno Santos iria assumir a direção de programas do canal, substituindo Felipa Garnel no cargo, após quase seis meses em funções.

Nuno Santos estava na direção-geral do Canal 11, lançado pela Federação Portuguesa de Futebol.

A TVI é detida pela Media Capital, que está neste momento na fase final de um processo de venda, por parte dos espanhóis da Prisa, à Cofina, dona do Correio da Manhã.

