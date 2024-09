Estas propostas foram apresentadas por Pedro Nuno Santos em conferência de imprensa na sede do PS, em Lisboa, pouco tempo depois de as ter levado à reunião de negociação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) com o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A proposta do PS, segundo o líder socialista, é dar um "destino diferente" os mil milhões de euros que estão previstos pelo Governo para o IRS Jovem.

"Não queremos apresentar propostas que ponham em causa o saldo orçamental para 2025 previsto pelo Governo", assegurou.

Assim, o PS quer criar uma dotação orçamental anual de 500 milhões de euros para investimento público "exclusivamente destinada à construção e reabilitação de novas habitações para a classe média".

Outra das propostas que Pedro Nuno Santos levou foi um aumento extraordinário de pensões de 1,25 pontos percentuais até ao valor correspondente a três vezes o Indexante de Apoios Sociais (IAS), o que custaria, nas contas do partido, 270 milhões por ano.

Os socialistas querem ainda uma negociação com os médicos de um regime de exclusividade no SNS, de adesão voluntária que permita reter e atrair profissionais para o SNS.

