Pedro Nuno Santos falava na apresentação da sua candidatura à liderança do PS, cujas eleições internas diretas estão marcadas para os dias 16 e 17 de dezembro e que acontecem na sequência da demissão de António Costa das funções de primeiro-ministro na passada terça-feira e do seu anúncio de que não se recandidatará a este cargo.

Com a sala principal de reuniões da sede nacional do PS a abarrotar de militantes e simpatizantes deste partido, o antigo líder da JS considerou que este "é um momento difícil na vida da sua força política" e assumiu logo no início da sua declaração que cometeu erros no seu percurso político.

Pedro Nuno Santos entrou na sala às 18:12 com o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Francisco César, um dos dirigentes socialistas mais ligados ao ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação.

PMF // JPS

Lusa/Fim