Na semana passada, em declarações à Lusa, o presidente executivo dos CTT disse que os Correios tinham iniciado "formalmente o processo" para serem compensados pela extensão unilateral do contrato de concessão do serviço postal universal e pelos "efeitos extraordinários da pandemia".

Questionado sobre o tema, na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de uma audição regimental, Pedro Nuno santos disse que o pedido de compensação decorre das regras previstas no contrato.

"Sobre os CTT, a única coisa que vos posso dizer é que há regras que estão previstas no contrato e é no quadro dessas condições que os CTT fazem valer os seus direitos, sobre isso não há muito a fazer", afirmou o governante.

"Os CTT têm normas no contrato que permitem pedir estar compensação e é isso que fizeram junto da Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] e nós temos que viver com isso, é a realidade do contrato que existe, que é o normal", salientou o ministro.

Pedro Nuno Santos apontou que a própria CP, que tem um contrato de serviço público com o Estado e que foi "fortemente atingida no seu negócio" devido à pandemia, "pediu e tem direito, ao abrigo do contrato de serviço público, a ser compensada pelo Orçamento do Estado".

Por isso, "colocaria menos acintosidade no pedido dos CTT, é mais ou menos aquilo que todas as empresas que têm contrato com o Estado" estão a fazer, disse.

"Genericamente, estão todas a fazer isso", concluiu Pedro Nuno Santos.

Os rendimentos dos CTT subiram 0,7% no ano passado, face a 2019, para 745,2 milhões de euros, com o segmento de expresso e encomendas a subir 26,6% para 193 milhões de euros e os do Banco CTT a avançarem 30,5% para 82 milhões de euros.

O segmento correio e outros registou uma quebra dos rendimentos de 10,8% para 426,1 milhões de euros.

O lucro dos CTT caiu 42,9% para 16,7 milhões de euros.

ALU/MPE // JNM

Lusa/Fim