De acordo com um comunicado enviado pelo Instituto da Segurança Social (ISS), a entrega 'online' do pedido da pensão de invalidez está disponível desde o dia 24 de junho, cumprindo, desta forma, "mais uma etapa na simplificação e modernização dos serviços da Segurança Social".

Assim, para fazer o pedido de pensão de invalidez, deixa de ser necessária uma deslocação presencial a um serviço de atendimento da Segurança Social, ou aos correios, para o seu envio.

O ISS lembra ainda que estão também disponíveis no mesmo 'site' o pedido de pensão de velhice (para os beneficiários que já tenham a idade normal de acesso) e o reembolso das despesas de funeral.

A reforma por invalidez é um apoio social que é pago pelo Estado a todo o cidadão que possua uma situação de incapacidade para o mercado de trabalho, ainda que tal decorra de uma causa não profissional.

Até agora, o requerimento para pensão de invalidez só podia ser apresentado de forma presencial em qualquer balcão da Segurança Social, em instituições autorizadas e legalmente previstas, no Centro Nacional de Pensões (caso o beneficiário resida no estrangeiro), ou fazendo o 'download' do formulário no 'site' da Segurança Social para enviar preenchido, por correio.

