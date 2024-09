"Quase que apostava que este orçamento vai ser viabilizado. Isto é tão contraditório. A gente vai ouvindo uma coisa e pensa assim 'já está', depois ouve outra e pensa assim 'não pode ser'", afirmou aos jornalistas o líder comunista, à margem de uma sessão dedicada aos 45 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), na Amadora.

Para o PCP, garantiu, "a opção de voto está clara".

"Não conhecemos o documento em concreto, mas tenho de admitir uma certa coerência do Governo: disse ao PS, disse a todos, que é um Orçamento de Estado que tem balizas", afirmou, enumerando: o programa do Governo, os constrangimentos orçamentais impostos pela União Europeia e as opções de fundo do executivo PSD/CDS-PP, liderado por Luís Montenegro.

"Perante isto, mesmo não conhecendo o conteúdo, não há nenhuma possibilidade de nós acompanharmos um documento que tem essas balizas", afirmou Raimundo, que confessou "estranhar" que "haja quem tenha alguma indefinição sobre o que vai fazer".

JH // MAG

Lusa/Fim