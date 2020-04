"De uma forma geral, segundo constatamos, as empresas estão neste momento a funcionar em apenas 25% do seu potencial", afirmou Bernardo Cumaio, presidente do pelouro de política financeira da CTA, em conferência de imprensa.

Bernardo Cumaio frisou que a pandemia provocada pelo novo coronavírus provocou um abrandamento substancial do nível de atividade produtiva e pode afetar significativamente o crescimento da economia e a estabilidade dos postos de trabalho.