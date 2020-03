Patrões moçambicanos sugerem suspensão dos contratos de trabalho

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) sugere a suspensão dos contratos de trabalho durante seis meses, com substituição dos salários por subsídios, como forma de apoiar as empresas mais afetados com a pandemia da covid-19.

