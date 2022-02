"No conjunto do ano 2021 (dados preliminares), aterraram nos aeroportos nacionais 132,3 mil aeronaves em voos comerciais (+32,0% face a 2020) e foram movimentados 25,6 milhões de passageiros (+39,3%)", divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O movimento de carga e correio aumentou 29,8%, atingindo 190,7 mil toneladas.

Contudo, e comparando com 2019, registaram-se reduções de 42,0% no número de aeronaves em voos comerciais, de 57,4% nos passageiros movimentados e de 9,4% no movimento de carga e correio.

