"Em outubro de 2021, nos aeroportos nacionais movimentaram-se cerca de quatro milhões de passageiros e 18.100 toneladas de carga e correio (+180,6% e +27,5%, face a outubro de 2020, respetivamente)", concluiu a autoridade estatística, que divulgou as estatísticas rápidas do transporte aéreo relativas a outubro.

Já comparando com outubro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 27,2% e o movimento de carga e correio decresceu 8,4%.

Apesar de no mês de setembro se ter verificado uma ligeira redução face ao mês anterior, em outubro assistiu-se a um crescimento, tendo-se registado o desembarque médio diário de 64.000 passageiros no conjunto dos aeroportos nacionais (59.000 em setembro).

"Este valor representou o triplo do registado no mês homólogo de 2020 e aproximou-se do nível observado em outubro de 2019 (86.000)", referiu o INE.

Dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais no mês em análise, 80,2% corresponderam a tráfego internacional (74,9% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos do continente europeu (72%).

Já relativamente aos passageiros embarcados, 80,2% corresponderam a tráfego internacional (76,2% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (72,1%).

Numa análise aos primeiros 10 meses do ano, comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente com o período homólogo de 2020, na segunda quinzena de março, que em termos homólogos coincide com o início das restrições adotadas ao nível do espaço aéreo devido à pandemia de covid-19, especificamente nos últimos dias daquele mês, verificou-se uma inversão da tendência com o crescimento de ambos os indicadores, que se manteve durante os meses seguintes.

A partir da segunda quinzena de maio, verificou-se um crescimento mais acentuado, tendo-se mantido uma tendência de crescimento nos meses seguintes, com a referida exceção do mês de setembro.

Entre janeiro e outubro, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 18,6% face ao período homólogo do ano anterior (-68% no período homólogo de 2020; +6,6% no mesmo período de 2019).

No entanto, quando comparado com o mesmo período de 2019, este valor corresponde a uma redução de 62,1%.

Naquele período, o aeroporto de Lisboa movimentou 45,2% do total de passageiros (8,9 milhões) e registou um aumento de 6,8%, enquanto o aeroporto de Faro registou um aumento de 35,5% no movimento de passageiros, atingindo 2,8 milhões de passageiros, número ainda muito distante do registado no mesmo período em 2019 (8,4 milhões de passageiros, -66,4%).

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e outubro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 13,2% no número de passageiros desembarcados e 10,9% no número de passageiros embarcados, relativamente ao mesmo período de 2020.

Por seu turno, a Suíça destacou-se como maior crescimento no número de passageiros embarcados e desembarcados (+25,6% e +20,9%, respetivamente), ocupando a quinta posição.

Nos primeiros 10 meses do ano, registou-se um aumento de 28,9% de carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais (-31,4% em 2020).

Porém, comparando com o mesmo período de 2019, registou-se um decréscimo de 11,6%.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 69,1% do total, atingindo 104.800 toneladas (+36,8% face ao período homólogo), enquanto no conjunto dos restantes aeroportos aumentou 14,2%.

