Segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo do INE, em outubro aterraram nos aeroportos nacionais 22,0 mil aviões em voos comerciais, correspondendo a 6,5 milhões de passageiros, com a subida homóloga de 2,9% registada nesse mês também a abrandar face aos 3,6% observados em setembro.

De acordo com o INE, entre janeiro e outubro de 2024, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,2% face ao mesmo período do ano anterior (+20,6% em 2023).

Apesar de o crescimento ter desacelerado, naquele período de 10 meses verificaram-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais.

Dos cerca de 61 milhões de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais nestes primeiros dez meses do ano, 29,882 milhões passaram pelo de Lisboa, seguindo-se o do Porto com 13,726 milhões e o de Faro com 9,067 milhões. Nos restantes os passageiros movimentados foram 8,309 milhões.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos dos passageiros desembarcados e embarcados nos aeroportos nacionais neste acumulado do ano, com o INE a reportar crescimentos homólogos em ambos os movimentos.

Já no caso de França (que ocupou a segunda posição no volume de passageiros), a situação foi a inversa, com o número de passageiros desembarcados a recuar 3,6% e o de embarcados a cair 3,6%, em termos homólogos.

Tendo apenas por referência o mês de outubro, verifica-se que neste mês a média diária de desembarque de passageiros foi de 103,7 mil, valor superior em 2,5% ao observado no mesmo mês do ano passado (em que foram 101,2 mil).

Nesse mês, 82,7% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderem a tráfego internacional, sendo a maioria (70,1% do total) provenientes do continente europeu, seguindo-se o americano que concentrou 8,5% do total dos passageiros desembarcados.

Os dados hoje divulgados pelo INE referem ainda que em outubro foram movimentadas 24,0 mil toneladas de carga e correio, traduzindo uma subida de 17,7% face ao mesmo mês de 2023 e acima dos 17,2% homólogos registados em setembro.

Entre janeiro e outubro deste ano, registou-se um crescimento de 15,2% no movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais (-1,7% em 2023), tendo o movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representado 77,5% do total, atingindo 162,6 mil toneladas (+19,0% face ao mesmo período de 2023).

No conjunto dos restantes aeroportos, o movimento de carga e correio aumentou 3,6%.

