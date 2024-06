No total, em maio, foram contabilizados 49.343 desembarques de passageiros por via marítima, em cinco ilhas do arquipélago, segundo os dados disponíveis na página do SREA e consultados pela Lusa.

Em comparação com o mesmo mês em 2023, em que tinham desembarcado 46.723 passageiros, houve um crescimento de 2.620 passageiros, equivalente a 5,6%.

A subida surge depois de dois meses consecutivos de quebras face ao período homólogo.

Em março e abril, os trabalhadores da Atlânticoline, empresa pública que efetua o transporte marítimo de passageiros nos Açores, estiveram em greve.

No valor acumulado dos primeiros cinco meses do ano, contam-se 156.777 passageiros, menos 11.360 (6,8%) do que em 2023.

Na época baixa, existem apenas ligações marítimas de passageiros nos Açores entre as ilhas do Triângulo (Faial, Pico e São Jorge) e entre as duas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo).

A ilha do Pico, que tem várias ligações diárias ao Faial, foi a que registou maior movimento de passageiros, em maio, com 22.571 desembarques, mais 4,7% do que no período homólogo.

O Faial verificou valores semelhantes, com 21.787 passageiros desembarcados, aumentando 4,8% face a maio de 2023.

Já a ilha de São Jorge, que também tem ligações diárias ao Pico e ao Faial, registou uma subida de 13,2%, contabilizando 4.566 desembarques.

A ilha das Flores, que tem apenas viagens de barco para a ilha do Corvo, aumentou o número de desembarques de 172 para 218 (26,7%), em maio, enquanto o Corvo passou de 174 para 201 (15,5%).

No valor acumulado dos primeiros cinco meses do ano, todas as ilhas registaram descidas, com exceção da ilha das Flores, que teve um aumento de 10,7% nos desembarques.

Desde 2020 que está suspensa a operação sazonal da Atlânticoline que ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), com navios de maior dimensão, entre maio e setembro.

Nos meses de época alta (de junho a setembro), há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.

