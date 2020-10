Os dados constam do relatório e contas de 2019 da empresa, a que a Lusa teve acesso, que referem que a empresa manteve no ano passado a potência instalada de 25,5 MegaWatts (MW), com 30 turbinas eólicas, distribuídas pelos parques nas ilhas de Santiago (11), Sal (09), São Vicente (07) e Boa Vista (03).

No documento, a administração refere que a operação manteve-se em 2019 "eficiente e rentável", apesar de ter sido um ano "com uma das condições de vento menos favoráveis registadas na história da empresa" e do ano excecional de produção de eletricidade pelos mesmos parques em 2018, que já antevia uma quebra.