Em comunicado, o Departamento de Marca e Comunicação da Câmara Municipal de Lisboa assegura que serão, contudo, "garantidos todos os acessos e a circulação pedonal em condições de segurança".

De acordo com a autarquia, a alameda dos Oceanos (entre a rotunda dos Vice-Reis e a avenida do Pacífico) sofrerá um corte da circulação, das 7:00 às 22:00 de hoje até quinta-feira, passando a ciclovia neste troço a bidirecional.

No mesmo período, estará cortada a circulação na alameda dos Oceanos (a partir da rotunda dos Vice-Reis), assim como na avenida da Boa Esperança (a partir da rotunda dos Vice-Reis) e na rua do Polo Norte com a avenida do Mar Vermelho, no sentido avenida do Atlântico.

Já na avenida do Índico, entre a alameda dos Oceanos e a avenida D. João II, será feito um levantamento do estacionamento e um corte da circulação a meio da avenida, das 7:00 às 22:00 hoje até quinta-feira.

Como alternativas, a câmara de Lisboa aponta o parque de trotinetes e de bicicletas na rua do Polo Norte, quatro lugares na avenida do Índico para pessoas com mobilidade condicionada e duas zonas para TVDE na avenida do Mar Vermelho (entre a rua do Polo Norte e a alameda dos Oceanos).

A autarquia refere ainda o reforço dos transportes públicos, com a criação de uma carreira da Carris entre a praça do Comércio e a Gare do Oriente, e as praças de táxis na Gare do Oriente e no Casino de Lisboa.

