A fonte avançou que a comissão permanente da AR determinou que os trabalhos vão arrancar, na quarta-feira, com o debate da Conta Geral do Estado (CGE).

O debate da CGE vai prolongar-se até ao dia 14.

Na sexta-feira, o Governo estará na AR para a sessão de perguntas e respostas com os deputados, adiantou a mesma fonte.

As restantes matérias que vão integrar a ordem de trabalhos ainda serão definidas pela comissão permanente. A sessão vai prolongar-se até 29 de maio.

Antes da suspensão dos trabalhos, a AR vinha realizando as reuniões na sala do Centro de Conferência Joaquim Chissano e não no edifício do parlamento, para permitir a necessária distância entre os deputados.

A AR reuniu-se excecionalmente em 30 de abril para ratificar o decreto que aprova o prolongamento do estado de emergência em Moçambique, por mais 30 dias (desde 01 de abril e até final de maio), para a prevenção da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Moçambique regista um total de 81 casos positivos de covid-19, desde que foi declarada a pandemia, em 11 de março.

O país ainda não registou nenhuma morte devido à pandemia.

Os casos de pessoas recuperadas da covid-19 em Moçambique passaram de 19 para 21, enquanto os 174 casos testados nas últimas 24 horas se revelaram todos negativos, anunciaram hoje as autoridades.

Do total de casos positivos, 72 são de transmissão local e nove casos importados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 257 mil mortos e infetou quase 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PMA // LFS

Lusa/Fim