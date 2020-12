O valor compara com a previsão de crescimento de 0,8% inscrita no OE retificativo para este ano.

A proposta de OE para 2021 prevê "uma recuperação lenta, devido às incertezas quanto ao período de propagação da pandemia e à insegurança que se regista nalgumas zonas da província de Cabo Delgado [norte de Moçambique] e no centro do país", lê-se no documento.