"Propõe-se o alargamento do âmbito da auditoria já requerida pelo parlamento ao Tribunal de Contas de modo a incluir na mesma as operações e os atos de gestão que estiveram na origem e levaram à necessidade de transferência de verbas do Fundo de Resolução para o Novo Banco", pode ler-se no texto conjunto de PS e PSD a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o documento, este pedido de auditoria tem "precedência sobre outras auditorias solicitadas pela Assembleia da República, atendendo à sua manifesta urgência".

