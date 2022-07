"Uma questão muito importante é as parcerias, que implicam que os investimentos devem ser feito na base dos princípios sobre os quais as parcerias devem ser feitas, ou seja, de ambas as partes ganharem, e esta mensagem de África para a Europa tem estado a ser bem recebida, e isto é muito importante", disse Carlos Alberto Fonseca.

Falando à Lusa e à RTP África à margem do Fórum Eurafrica, que decorre hoje e sexta-feira em Carcavelos, nos arredores de Lisboa, o embaixador angolano em Portugal vincou que ainda há espaço para melhorar as relações entre os dois continentes.

"As relações entre Europa e África são boas, têm altos e baixos, mas há muito por fazer nessas relações, sobretudo tendo em conta as circunstâncias em que o mundo vive. Tem de haver maior assertividade e uma vontade, tendo em conta a realidade do mundo, de transformação, para não haver atrasos nessa relação, tem de haver atualização não só nas formas de fazer a cooperação, para torná-la mais forte e olhando não só para o prazo imediato, mas a médio e longo prazo", disse Carlos Alberto Fonseca.

Para o embaixador angolano em Lisboa, é a perspetiva de longo prazo "que dá maior sustentabilidade e é nesta perspetiva que as relações Europa-África têm de se desenvolver, porque tem de haver maior transferência de tecnologia, maior participação e deve existir um grande esforço para que o desenvolvimento de África seja uma realidade e possa contar com o apoio da Europa".

A quinta edição do Fórum Eurafrica está organizado em torno de cinco eixos e conta com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dos presidentes de Portugal, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, e de vários empresários e banqueiros portugueses e africanos.

