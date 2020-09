"Vemos com bons olhos todas aquelas propostas que sirvam para clarificar tudo o que está mal nesta relação entre o Estado e um banco privado, em que as condições contratuais são altamente lesivas para o Estado, para o erário público, para os contribuintes", assinalou André Silva.

O porta-voz do PAN falava aos jornalistas, em Lisboa, no final da visita a uma casa entregue pela associação Crescer a um homem que esteve em situação de sem-abrigo, no âmbito do projeto 'housing first'.

"Do nosso ponto de vista, claro que esta auditoria feita só com a colaboração do Tribunal de Contas é bem vindas mas, mais do que isso, é preciso depois de tirarmos essas conclusões fazer algo que o PAN tem vindo a pedir há muito tempo, que é a renegociação dos contratos ou dos aspetos que são mais lesivos para os contribuintes", salientou.

Na segunda-feira, o presidente do PSD sugeriu que seja realizada uma auditoria ao Novo Banco por uma instituição pública como o Tribunal de Contas e disse estar disponível para aprovar a proposta de comissão de inquérito feita pelo Bloco de Esquerda.

"O que temos de fazer é arranjar uma instituição pública, talvez o Tribunal de Contas, que faça auditoria que nos inspire confiança", afirmou Rui Rio em entrevista ao programa Polígrafo da SIC Notícias, desvalorizando a auditoria recentemente realizada pela consultora Deloitte.

Questionado na ocasião sobre que candidato irá o partido apoiar nas eleições presidenciais, André Silva referiu que "o PAN está a fazer esse debate internamente e muito em breve tomará uma posição oficial sobre o tema".

Nas presidenciais de 2016, o Pessoas-Animais-Natureza declarou apoio à historiadora, escritora e ex-jornalista Manuela Gonzaga, que acabou por desistir antes das eleições por não ter conseguido a validação das 7.500 assinaturas necessárias para oficializar a candidatura.

Em entrevista ao jornal Público no início de julho, o porta-voz do PAN indicou que todos os cenários são possíveis.

"Está em cima da mesa apresentarmos ou não um candidato próprio, apresentarmos alguém que já se tenha apresentado ou não apoiarmos ninguém. O debate está aberto", afirmou na altura.

