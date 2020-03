Pagamentos com cartão sem pôr código passam a ser permitidos até 50 euros Os consumidores vão poder, a partir desta quarta-feira, fazer pagamentos até 50 euros com cartões 'contactless' sem introduzir o código PIN, anunciou hoje o Banco de Portugal. economia Lusa economia/pagamentos-com-cartao-sem-por-codigo-passam-a_5e7a4165fed2021973b0766e





Atualmente, para fazer pagamentos aproximando o cartão do terminal de pagamento e sem colocar PIN o limite é de 20 euros, mas foi decidido aumentar o montante tendo em conta a evolução da pandemia Covid-19 para incentivar os pagamentos sem contacto.

"Com a tecnologia 'contactless' [sem contacto], o cartão não sai da sua mão e não é necessário inserir o código pessoal no terminal. Até agora, este sistema permitia apenas pagamentos num valor máximo de 20 euros. A partir de amanhã, o código pessoal deixa de ser necessário em compras 'contactless' com cartão até 50 euros", informou o Banco de Portugal em comunicado.

Já os pagamentos 'sem contacto' com telemóvel continuam sem limite de montante, diz o Banco de Portugal, que pede que nas compras quotidianas sejam privilegiados os pagamentos 'sem contacto'.

