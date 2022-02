"A taxa anual de inflação subiu mais em janeiro, alcançando o nível mais elevado desde outubro de 2017, principalmente devido ao recente ajustamento no preço dos combustíveis e à continuada inflação dos bens alimentares", lê-se no comentário sobre a subida dos preços de janeiro.

No comentário enviado aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, a Oxford Economics Africa escreve que "a inflação no índice de preços dos consumidores aumentou 1,1 pontos, para 7,8% em janeiro, quando em dezembro teve um aumento homólogo de 6,7%".

A inflação registou um aumento de 5,7% em 2021, uma forte subida face aos 3,1% registados em 2020, "num contexto de pressões inflacionárias provenientes das subidas dos preços do petróleo e perturbações na cadeia de distribuição, que se intensificaram desde o primeiro semestre do ano passado".

A Oxford Economics Africa prevê, assim, "que a inflação e o preço dos transportes potenciem a taxa média para 7,3% em 2022, face À média de 5,7% em 2021", o que faz com que os analistas prevejam que o banco central aumente a taxa diretora em 75 pontos este ano, 50 dos quais já no segundo trimestre.

A inflação homóloga subiu para 7,8% durante o mês de janeiro em Moçambique, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na quarta-feira.

As categorias de alimentação e bebidas não alcoólicas e de transportes foram as que mais contribuíram para a subida de preços em janeiro face ao mesmo período de 2021, de acordo com o último boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Segundo os mais recentes relatórios do Banco de Moçambique, os principais riscos que podem influenciar uma subida de preços em Moçambique estão relacionados com os impactos da covid-19, aumento dos preços dos bens alimentares e combustíveis líquidos, a par de constrangimentos na cadeia de fornecimento de bens no mercado internacional.

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

