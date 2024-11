Às 17:00 (hora de Lisboa), o preço do ouro, um ativo refúgio, cedia 3,13% e seguia a 2.631 dólares por onça, interrompendo uma série de cinco sessões consecutivas em alta.

Além do possível cessar-fogo entre Israel e o Líbano, o analista de mercados Adrián Hostaled acrescentou que a escolha de Scott Bressent para futuro secretário do Tesouro dos Estados Unidos é outra das razões que explicam a queda do preço do ouro.

Por seu lado, o preço do barril de petróleo Brent, de referência na Europa, baixava 2,8% e seguia a 73,28 dólares.

O preço do petróleo WTI do Texas, de referência nos Estados Unidos, perdia 2,72% para 69,3 dólares.

O Gabinete de Segurança de Israel vai reunir-se na terça-feira, em Telavive, e deverá aprovar a proposta norte-americana para um cessar-fogo com a milícia xiita Hezbollah no Líbano.

"Está previsto que o gabinete se reúna amanhã para discutir e aprovar o acordo", disse à agência EFE uma fonte próxima das negociações.

