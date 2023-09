Tänak terminou as seis especiais com o tempo de 58.53,7 minutos, deixando na segunda posição o finlandês Teemu Suninen (Hyundai i20), a 4,2 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) em terceiro, a 12,7.

"A primeira e a última especiais foram muito duras", disse Tänak.

O dia ficou marcado pelo despiste do finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20), que destruiu completamente o seu carro ao travar tarde para uma curva logo na primeira especial.

"Acho que travei demasiado tarde e já não havia hipótese de fazer a curva", relatou o finlandês, que saiu ileso, tal como o co-piloto Janne Ferm.

O mesmo não se pode dizer do Hyundai, que ficou com a célula de segurança danificada, pondo um ponto final na participação da dupla finlandesa neste Rali do Chile.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) conseguiu fechar o dia na quarta posição, destronando o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que teve de abrir as pistas de terra ao longo de todo o dia.

O atual campeão do mundo perdeu já 38,7 segundos para o líder e parece ver adiada possibilidade de se sagrar campeão antecipadamente.

Rovanperä precisa de vencer a prova e a 'power stage' e esperar que Evans não faça mais do que três pontos.

Para já, nenhuma das premissas parece estar em vias de se cumprir.

No sábado disputam-se mais seis especiais, com um total de 154 quilómetros cronometrados.

