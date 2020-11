As previsões, incluindo um crescimento económico que pode chegar a 4,5% do PIB, constam da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021, que a Assembleia Nacional vai debater e votar na generalidade na segunda sessão parlamentar de novembro, que decorre de quarta a sexta-feira, na cidade da Praia.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 ascende a 77.896 milhões de escudos (706,4 milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 27,3 milhões de euros em relação ao Orçamento retificativo que entrou em vigor em agosto, elaborado face às consequências da crise económica e sanitária da pandemia de covid-19.