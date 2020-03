Oposição chama Governo cabo-verdiano ao parlamento para avaliar transportes O PAICV, o maior partido da oposição em Cabo Verde, afirma que as soluções encontradas para os transportes marítimos e aéreos estão a afetar passageiros e a "perturbar a circulação de bens essenciais", exigindo, no parlamento, esclarecimentos do Governo. economia Lusa economia/oposicao-chama-governo-cabo-verdiano-ao_5e5e47ade9384b174b62e64b





A posição consta do pedido de agendamento da interpelação ao Governo, a realizar na quarta-feira, no arranque da primeira sessão parlamentar de março, apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

"Como todos sabemos e todas as ilhas reclamam, as soluções encontradas para os transportes marítimos e aéreos não parecem ser as melhores e tem provocado problemas diversos que incomodam os passageiros e perturbam a circulação de bens essenciais", lê-se no pedido agendado pelo PAICV.