O novo projeto, Studio City fase 2, deverá estar concluído até ao final de 2022 e "irá ter o maior parque aquático interior e exterior da Ásia, um experiência temática cinematográfica e entretenimento orientado para a família, duas torres de hotel com 900 quartos e suites", lê-se num comunicado do grupo.

Na cerimónia de apresentação do projeto, hoje, na capital mundial do jogo, o diretor e presidente-executivo da Melco, Lawrence Ho, garantiu que o grupo vai-se focar em projetos não relacionados com o jogo em casino.

"99% dos novos projetos que terão elementos não relacionados com jogos e as diferentes instalações de entretenimento continuarão a ser desenvolvidas no futuro para apoiar a diversificação do desenvolvimento de Macau", afirmou o filho do ex-magnata do jogo Stanley Ho.

O 'megaprojeto' estará a cargo da empresa, cuja fundadora é arquiteta que morreu em 2015, Zaha Hadid.

Face às dificuldades a curto prazo, relacionadas com a covid-19, o responsável mostrou-se confiante no desenvolvimento de Macau a longo prazo, apelando ainda para que a população se vacine.

A maioria dos operadores de jogo em Macau registaram no terceiro trimestre os piores resultados do ano, com prejuízos de centenas de milhões de euros no território que permanece praticamente paralisado devido às políticas de combate à pandemia.

Desde o início da pandemia, o território registou apenas 77 casos da doença.

Como consequência da política de casos zero que Macau continua a prosseguir, os casinos do território voltaram a ressentir-se.

A operadora de jogo Melco Resorts & Entertainment registou perdas de 232,2 milhões de dólares (200,4 milhões de euros) no terceiro trimestre do ano.

A economia de Macau depende quase em exclusivo do turismo e do jogo em casino.

Do valor bruto das receitas do jogo, 35% vão para os cofres do território.

O jogo representa cerca de 80% das receitas do Governo e 55,5% do PIB de Macau, numa indústria que dá trabalho a mais de 80 mil pessoas, ou seja, a 17,23% da população empregada.

Até setembro, Macau registou 5.755.528 de visitantes, quando em média entravam no território três milhões por mês, no período pré-pandémico.

Em todo o ano de 2019, Macau contabilizou quase 40 milhões de visitantes.

A campanha de vacinação, voluntária, gratuita, e com a possibilidade de escolha entre duas vacinas, a Sinopharm e a BioNTech/Pfizer, arrancou em fevereiro, mas pouco mais de 57% da população está totalmente inoculada, até agora.

Ainda assim, a taxa de vacinação entre os funcionários da Melco é bem superior à registada na população de Macau: cerca de 95 por cento da sua força de trabalho de Macau está vacinada, garantiu Lawrence Ho, de acordo com a emissora pública do território, TDM.

JYW (MIM) // VM

Lusa/Fim