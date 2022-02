Em 2020, o grupo tinha registado um prejuízo de 3,9 mil milhões de dólares de Hong Kong (441 milhões de euros), de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

No ano passado, o EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) ajustado foi de 3,5 mil milhões de dólares de Hong Kong (395 milhões de euros), disse a Galaxy na mesma nota.

As receitas líquidas no ano passado cifraram-se em 19,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (2,2 mil milhões de euros), uma subida de 53% em relação a 2020, enquanto no último trimestre de 2021 as receitas, de 4,8 mil milhões de dólares de Hong Kong (543 milhões de euros) desceram 7% comparativamente ao período homólogo de 2020 e subiram 11% relativamente ao trimestre anterior, indicou.

O presidente do grupo, Lui Che Woo, congratulou-se com a melhoria dos resultados em 2021 e anunciou um dividendo de 30 cêntimos de dólares de Hong Kong por ação a ser pago até finais de abril.

Macau, "como o resto do mundo, continuou a sentir o impacto da covid-19 ao longo de 2021, com surtos esporádicos na China e as consequentes restrições de viagens e [a imposição de] quarentenas a afetarem [o número de] visitantes", considerou.

A região administrativa especial chinesa foi um dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia de covid-19 e, para impedir os contágios, fechou as fronteiras a estrangeiros e impôs quarentenas obrigatórias à entrada, tendo registado, até agora, um total de 80 casos.

Os casinos de Macau terminaram 2021 com receitas de 86,8 mil milhões de patacas (9,5 mil milhões de euros), um aumento de 43,7% em relação ao ano anterior.

No ano passado, a região administrativa especial chinesa recebeu 7,7 milhões de visitantes, mais 30,7% do que em 2020, ainda assim muito abaixo dos 40 milhões de visitantes em 2019, ano em que as receitas dos casinos de Macau foram de 292,4 mil milhões de patacas (cerca de 30 mil milhões de euros).

Capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, Macau conta três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, fundada pelo magnata Stanley Ho, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, MGM, Venetian e Melco.

EJ // LFS

Lusa/Fim