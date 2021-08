Contudo, as receitas aumentaram 19,4%, quando comparado com os primeiros seis meses do ano passado, quando os casinos na capital mundial do jogo registaram perdas inéditas devido ao impacto da pandemia de covid-19.

A empresa fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho já tinha anunciado em maio prejuízos de 647 milhões de dólares de Hong Kong (69,9 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2021, também pior do que o resultado registado em igual período de 2020.

A operadora de jogo teve um prejuízo total de três mil milhões de dólares de Hong Kong (324 milhões de euros) em 2020.

Os prejuízos resultaram do impacto da pandemia de covid-19 na capital mundial do jogo, em contraste com 2019, quando a empresa registou lucros de 3.207 mil milhões de dólares de Hong Kong (346,7 milhões de euros), mais 12,5% do que em 2018.

A SJM, com 22 casinos na capital mundial do jogo, abriu na sexta-feira parcialmente o Grand Lisboa Palace, investimento de 39 mil milhões de dólares de Hong Kong (4,2 mil milhões de euros).

A construção teve início em 2014 e a inauguração do novo espaço de jogo e hotelaria da SJM chegou a estar prevista para 2017, mas o projeto sofreu vários atrasos ao longo dos anos.

O 'resort' ocupa mais de 500 mil metros quadrados no Cotai, a faixa de casinos construídos entre as ilhas da Taipa e de Coloane, e deverá empregar cerca de seis mil pessoas.

Mais de 90% da área total será dedicada a instalações não-jogo, incluindo hotéis, como o Palazzo Versace e o Karl Lagerfeld, oferecendo perto de dois mil quartos.

Para já, e num momento de crise de visitantes, com forte impacto na indústria hoteleira e do jogo, apenas algumas centenas de quartos vão abrir ao público, assim como parte dos restaurantes, entre eles um dedicado à gastronomia portuguesa.

A indústria do jogo em Macau voltou a crescer este ano, ainda assim muito longe dos 23,58 mil milhões de patacas (2,48 mil milhões de euros) arrecadados em abril de 2019, antes de se sentir o impacto da pandemia.

Macau identificou 63 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia, mas as restrições fronteiriças e a ausência de visitantes praticamente paralisaram a economia, quase exclusivamente dependente da indústria dos casinos e do turismo chinês.

Após o reinício, no final de setembro, da emissão dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território, suspensos desde o início da pandemia, o número de turistas tem subido gradualmente, ainda que abaixo da média de cerca de três milhões de visitantes registada por mês em 2019.

Macau, capital mundial do jogo, é o único local em toda a China onde o jogo em casino é legal.

Três concessionárias, Sociedade de Jogos de Macau, Galaxy e Wynn, e três subconcessionárias, Venetian (Sands China), MGM e Melco, exploram casinos naquela que é apelidada de Las Vegas da Ásia, mas que há muito ultrapassou as receitas dos casinos registadas naquela cidade norte-americana.

