Segundo um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente Caixas Automáticas (CA/ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), registou 2.848.104 operações em novembro, que movimentaram mais de 7.779,2 milhões de escudos (70,8 milhões de euros).

As operações processadas através da rede vinti4, com cartões nacionais e internacionais, tinham caído 3,7% em quantidade e 0,9% em valor de agosto para setembro. Em outubro, face ao mês anterior -- que foi o primeiro com quebras desde o início da pandemia -- registou-se um crescimento de 4,5%, em quantidade e em valor, e em novembro, face ao anterior, decresceram 0,3% em quantidade e aumentaram 1,6% em valor.

Contudo, tendo em conta o mês de novembro de 2019, essas operações continuam em quebra, 2,5% em quantidade e 14,1% em valor, refere o banco central.

"O mês de novembro reforça a evolução positiva que a utilização dos instrumentos de pagamento tem alcançado desde o final do período de confinamento, ainda que enfrentando todos os condicionantes do 'novo normal'", realça o relatório estatístico, recordando o término do estado de emergência e o levantamento progressivo, desde 01 de junho, das medidas de confinamento adotadas para controlar a pandemia.

Destaca ainda que novembro "continuou a revelar melhorias na utilização dos instrumentos de pagamento, comparativamente ao início da pandemia da covid-19 em Cabo Verde".

O relatório do banco central refere que a rede vinti4 registou em novembro 579.593 levantamentos nas Caixas Automáticas, no valor superior a 3.118 milhões de escudos (28,3 milhões de euros), 44.495 carregamentos móveis, no valor de 23,7 milhões de escudos (215 mil euros) e 13.465 transferências, totalizando quase 406 milhões de escudos (3,7 milhões de euros), entre outras operações.

Os clientes da rede interbancária de Cabo Verde realizaram ainda 1.560.696 compras através de TPA ou 'online', no valor de quase 2.946 milhões de escudos (26,8 milhões de euros), em todo o mês de novembro.

Globalmente, foram processados no mesmo mês, através do sistema de compensação, 108.555 operações de valor superior a 16.415 milhões de escudos (149,3 milhões de euros), incluindo a rede interbancária.

Estes números correspondem a um acréscimo de 20,7% em quantidade e um decréscimo de 13,2% em valor, relativamente a novembro de 2019.

Do total de transações processadas pelo sistema de compensação, o subsistema de cheques contabilizou 21.209 documentos descontados, avaliados em mais de 4.569 milhões de escudos (41,6 milhões de euros), mas incluindo 207 devoluções no valor de 70,3 milhões de escudos (640 mil euros), enquanto o subsistema de transferências registou 87.086 operações, no valor de 11.774 milhões de escudos (107,1 milhões de euros).

