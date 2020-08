De acordo com um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV) sobre o sistema de pagamentos do país, consultado hoje pela Lusa, a rede interbancária cabo-verdiana, denominada vinti4 e que envolve nomeadamente Caixas Automáticas (CA/ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA/POS), registou 2.764.835 operações, movimentando mais de 7.581 milhões de escudos (69,2 milhões de euros) em julho.

Trata-se de um aumento de quase 8% no valor movimentado de junho para julho e de mais de 4,5% no total de operações, também no espaço de um mês.