No mês passado, houve 206.886 operações com cartões internacionais no país que movimentaram 1,4 mil milhões de escudos (13,4 milhões de euros).

Do total, 504 milhões de escudos (4,5 milhões de euros) corresponderam a levantamentos e 908 milhões de escudos (8,2 milhões de euros) a pagamentos em terminais (POS).

No período em análise, a rede vinti4 de Cabo Verde processou, na totalidade (cartões domésticos e estrangeiros), 2,7 milhões de operações, no valor de 7,7 mil milhões de escudos (70 milhões de euros).

Diversos dados apontam para um crescimento na entrada de turistas estrangeiros no arquipélago.

Os hotéis bateram o recorde de um milhão de hóspedes em 2023 e o Governo antecipou para este ano a meta de 1,2 milhões de turistas, antes estabelecida para 2026.

