"A operação nos aeroportos portugueses está a decorrer com normalidade, com todos os sistemas operacionais a funcionarem", adiantou a gestora aeroportuária, em comunicado.

No Porto e em Faro, as operações decorrem regularmente, ainda com alguns impactos relacionados com os voos cancelados ou atrasados do dia anterior, enquanto no aeroporto de Lisboa a "recuperação dos voos de ontem [segunda-feira] apresenta maiores desafios, mas a situação está controlada", detalhou a ANA.

A gestora dos aeroportos indicou também uma elevada afluência nos balcões das companhias aéreas, para reagendamento de voos, e de serviços de assistência em terra ('handling'), para entrega de bagagens.

Assim, indicou, está a ser implantado, no aeroporto de Lisboa, um plano para tratamento das bagagens articulado com as várias entidades, sendo que "os passageiros vão começar a ser contactados pelas companhias aéreas com informação sobre a entrega da sua bagagem".

Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11:30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do "apagão".

O operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu hoje de manhã que o serviço está totalmente reposto e normalizado.

