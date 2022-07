"Na sequência do comunicado divulgado ao mercado no dia 29 de junho de 2022 a Novabase -- Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. ("Novabase") informa que, no dia 27 de julho de 2022" será executada junto da Central de Valores Mobiliários" a operação de "Redução do capital social da Novabase, em conformidade com o deliberado na Assembleia Geral de 24 de maio de 2022 e nos termos oportunamente divulgados ao mercado", refere o comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A mesma informação detalhada que, em resultado desta operação, "o valor nominal de todas as ações representativas do capital social da Novabase é de 1,05 euros.

Também no dia 27 de julho de 2022 será executada junto da Central de Valores Mobiliários a operação de "pagamento dos montantes correspondentes à parte da redução de capital destinada a atribuição direta aos acionistas", no montante ilíquido de 0,43 euros por ação.

No comunicado remetido ao mercado, a Novabase informa ainda que a partir do dia 25 de julho de 2022 (inclusive), as ações representativas do capital social "serão transacionadas em mercado já com o novo valor nominal unitário (i.e. Euro 1,05) e sem conferirem direito ao referido pagamento".

Em 29 de junho a Novabase submeteu a registo, junto da Conservatória, a operação de redução de capital de 54,6 milhões de euros para 32,9 milhões de euros, num total de 21,6 milhões de euros.

Na nota então publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa indicou que "em cumprimento das deliberações tomadas pela assembleia-geral realizada no dia 24 de maio de 2022, nos termos oportunamente divulgados ao mercado, a Novabase submeteu a registo, junto da Conservatória do Registo Comercial, a operação de redução do seu capital social, de 54.638.425,56 euros para 32.971.463,70 euros sendo o montante global da redução de 21.666.961,86 euros".

Esta operação tem como objetivo a cobertura de prejuízos e a libertação de excesso de capital a realizar através da diminuição do valor da totalidade das ações de 1,74 euros para 1,05 euros.

LT (PE) // MSF

Lusa/Fim