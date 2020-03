ONG moçambicana defende debate "amplo e abrangente" sobre criação de fundo soberano para receitas de gás A organização não-governamental Centro para Democracia e Desenvolvimento (CDD) defendeu hoje um debate público "amplo e abrangente" sobre a criação de um fundo soberano com as receitas do gás, acusando o Banco de Moçambique, entidade responsável pela proposta, de estar a ignorar a sociedade civil. economia Lusa economia/ong-mocambicana-defende-debate-amplo-e_5e5e37a3871c731785bdddbc





"Num país com histórico de falta de transparência na gestão de fundos públicos e com duvidosos processos de distribuição da riqueza nacional, o processo de criação de fundo soberano deve ser informado de um debate público amplo e inclusivo para evitar que Moçambique volte a cometer os mesmos erros do passado", lê-se num comunicado da CDD distribuído hoje à imprensa.

A ideia de um fundo soberano tem estado em debate nos últimos tempos, com o Banco de Moçambique, entidade responsável pela proposta, a prever para este ano a finalização do projeto, que, segundo o governador do banco central moçambicano, Rogério Zandamela, deverá "contar com as opiniões de todos intervenientes" da sociedade.