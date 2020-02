ONG moçambicana alerta para "falência técnica" do setor empresarial do Estado O Centro de Democracia e Desenvolvimento (CDD), organização não-governamental (ONG) moçambicana, alertou hoje para a situação de falência técnica do setor empresarial do Estado, exigindo reformas claras e sérias no processo de restruturação. economia Lusa economia/ong-mocambicana-alerta-para-falencia-tecnica-_5e579adfb34dee12adbef40a





"O Governo não está a conduzir o processo de restruturação do setor empresarial do Estado de forma séria e célere e continua a drenar fundos públicos para empresas de gestão duvidosa", disse à Lusa Adriano Nuvunga, diretor do CDD.

Para Nuvunga, a condição de falência técnica que o setor empresarial do Estado atravessa beneficia o partido no poder, Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), que em alguns casos, segundo o académico, olha para as instituições como "um saco azul".