"Excluir os órgãos de informação do setor privado dos 'briefings' não só viola o direito à informação, como também pode sinalizar o ódio policial a estas entidades", lê-se no comunicado de imprensa do instituto.

Em causa está a alegada exclusão, pela segunda vez, dos órgãos de informação privados da cobertura semanal das conferências de imprensa.