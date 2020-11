"Sabendo do papel central desempenhado pelo laboratório, a OMS, através dos fundos do Gabinete da Commonwealth para Assuntos Externos e Desenvolvimento, apoiou o Instituto Nacional de Saúde (INS) na aquisição de dois equipamentos PCR, contribuindo para o aumento da testagem da covid-19 no país", disse o representante interino da OMS em Moçambique, Tomás Valdez, na entrega simbólica do equipamento em Maputo.

Segundo a mesma fonte, com o novo equipamento, Moçambique vai passar a poder testar 2.000 amostras diárias, contra as 1.600 que o país testava por dia.

Falando durante a entrega simbólica do equipamento, o diretor-geral do INS, Ilesh Jani, referiu que a intenção das autoridades moçambicanas é continuar com o processo de descentralização da testagem.

"No primeiro semestre [do próximo ano] esperamos estabelecer este sistema de saúde pública nas províncias de Tete, Quelimane e Inhambane, que não só irão ampliar a capacidade de testagem como também vão abrir a possibilidade de fazer outros diagnósticos importantes de saúde pública nestes pontos do país", afirmou Ilesh Jani.

Moçambique contabiliza um cumulativo de 14.723 casos, 120 óbitos e 12.849 (87%) pessoas dadas como recuperadas.

O país testou um total de 216.448 pessoas suspeitas de infeção, desde o anúncio do primeiro caso em 22 de março.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.350.275 mortos resultantes de mais de 56,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

