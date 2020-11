"Sabendo do papel central desempenhado pelo laboratório, a OMS, através dos fundos do Gabinete da Commonwealth para Assuntos Externos e Desenvolvimento, apoiou o Instituto Nacional de Saúde (INS) na aquisição de dois equipamentos PCR, contribuindo para o aumento da testagem da covid-19 no país", disse o representante interino da OMS em Moçambique, Tomás Valdez, na entrega simbólica do equipamento em Maputo.

Segundo a mesma fonte, com o novo equipamento, Moçambique vai passar a poder testar 2.000 amostras diárias, contra as 1.600 que o país testava por dia.