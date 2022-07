O conselho de supervisão da Volkswagen informou hoje, em comunicado, que Blume é apontado como o novo CEO do grupo, cargo que exercerá juntamente com as funções que desempenha na Porsche.

O conselho de supervisão do grupo VW realiza uma mudança de geração e agradece a Herbert Diess pelo contributo para a transformação do grupo, assinala em comunicado.

Com as alterações, o diretor financeiro do Grupo VW, Arno Antlitz, também assume o cargo de diretor de operações.

