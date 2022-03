A moeda comemorativa, "cuja distribuição ao público será efetuada pelos bancos comerciais", refere o BNA em comunicado, destaca a "ilustração de um abraço fraterno entre os angolanos, símbolo de reconciliação e união".

Unicolor de cor prateada e semi-serrilhada, no verso da oitava moeda da "família do kwanza" destacam-se o valor facial ao centro e a inscrição "Kwanzas", a cestaria como símbolo da cultura nacional e, na base, o ano de emissão "2022".

O motivo da nova moeda, representado pelo abraço fraterno, que expressa a união nacional entre os angolanos e a inscrição no topo "Paz e Reconciliação Nacional" são as características da face.

Angola celebra em 04 de abril próximo 20 anos de paz e reconciliação nacional, data que marca a assinatura do memorando de paz que colocou termo ao conflito armado no país.

Segundo o BNA, a nova denominação, emitida ao abrigo da Lei n.º 1/22, de 24 de janeiro, complementa as moedas metálicas em circulação, nomeadamente 50 cêntimos, 1 kwanza, 5 kwanzas, 10 kwanzas (0,01 euros), 20 kwanzas (0,03 euros), 50 kwanzas (0,09 euros) e de 100 kwanzas (0,19 euros), perfazendo um total de oito moedas metálicas da "família de kwanza".

"Com a introdução desta nova moeda, que vai contribuir para o progresso económico do país, o Banco Nacional de Angola reitera o apelo ao seu uso adequado, conservação e valorização", lê-se na nota do banco central angolano.

