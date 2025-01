"A reabertura da Oficina de Guifões, num momento de grande dificuldade, em que havia menos serviços, menos material circulante e menos atividade, teve um significado especial e veio dar à CP capacidade de voltar a crescer", afirma o presidente do Conselho de Administração da CP, Pedro Moreira, citado num comunicado.

No dia em que se assinalam cinco anos desde a reabertura das oficinas de Guifões da CP, a empresa destaca que a recuperação naquele complexo oficinal de 50 carruagens de diferentes tipologias e a sua reposição ao serviço "permitiu um reforço da oferta de comboios e vem dar resposta à procura crescente de passageiros pelas viagens sustentáveis".

"Com o material circulante que tem sido recuperado, não só em Guifões, mas também nas oficinas de Contumil, do Entroncamento e do Barreiro, temos conseguido aumentar a capacidade de transporte de passageiros e disponibilizar um melhor serviço aos nossos clientes", sustenta Pedro Moreira.

"Sem esta aposta na recuperação, modernização e reposição ao serviço de material circulante que se encontrava inoperacional não teria sido possível dar resposta ao grande aumento da procura que se registou nos últimos cinco anos", acrescenta.

Salientando a "adesão cada vez maior ao transporte ferroviário em Portugal", a CP avança que os dados provisórios de 2024 apontam para mais de 185 milhões de passageiros transportados, o que representa um aumento de 12,8 milhões face ao ano anterior e de 46% face aos 126,2 milhões de passageiros transportados em 2018.

O investimento para recuperar e reequipar as instalações das oficinas de Guifões rondou os 2,5 milhões de euros, tendo a sua reativação criado 79 postos de trabalho.

Desde então, foram ali restauradas 13 carruagens Schindler, que fazem serviço regular na Linha do Douro (e serviços especiais na Linha da Beira Baixa); 14 carruagens Sorefame, também estão afetas ao serviço regular na Linha do Douro; e 23 carruagens Arco, que garantem o serviço inter-regional da Linha do Minho e fazem a ligação entre Valença e a Figueira da Foz, entre outro material circulante.

Adicionalmente, são ainda feitas nesta oficina revisões gerais de várias tipologias de automotoras e várias outras intervenções pontuais.

