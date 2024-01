Os estabelecimentos hoteleiros do território acolheram 13,57 milhões de hóspedes no ano passado, uma subida de 165,4% relativamente a 2022, indicou, em comunicado, a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os números, afetados nos últimos anos pelas medidas restritivas adotadas pelas autoridades de Macau durante a covid-19, aproximam-se agora dos valores de 2019, quando Macau recebeu 14,1 milhões de hóspedes, com uma taxa de ocupação média hoteleira de 90,8%.

Os hóspedes do China continental (9,84 milhões), de Hong Kong (2,21 milhões) e de Taiwan (256 mil) aumentaram 154,6%, 876,3% e 559,8%, respetivamente. Já o número de hóspedes locais (550 mil) baixou 39,4%, ainda de acordo com o departamento estatístico do Governo.

No mesmo comunicado, a DSEC indicou que, no final de 2023, existiam 142 unidades hoteleiras no território, mais 19 em relação ao mesmo período de 2022. Estes disponibilizavam no ano em análise um total de 47 mil quartos, mais 23,5% do que em termos anuais.

Já em dezembro de 2023, salientaram ainda as autoridades, a taxa de ocupação média dos quartos de hóspedes fixou-se em 85,9%, mais 43,1 pontos percentuais em termos anuais.

No último mês do ano, os estabelecimentos hoteleiros da região chinesa hospedaram 1,32 milhões de pessoas, mais 189,3% do que em dezembro de 2022.

Com o fim das limitações da pandemia, o território recebeu 28,2 milhões de visitantes em 2023, cinco vezes mais do que no ano anterior, indicou a DSEC na semana passada.

