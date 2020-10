Obras de manutenção encerram ponte Eiffel de Viana do Castelo

O tabuleiro rodoviário da ponte Eiffel, em Viana do Castelo, vai encerrar ao trânsito entre as 20:00 de sexta-feira e as 24:00 de sábado, para manutenção das juntas de dilatação, informou hoje a Câmara local.