No comunicado, a SIBS adianta que, "em média, por mês, são mais de 70 milhões de operações, incluindo compras físicas e 'online', pelos mais de 10 milhões de cartões adicionados na plataforma".

A SIBS afirma também que "é possível utilizar o MB WAY para fazer compras em cerca de 420 mil terminais de pagamento, subscrever serviços 'online', andar de transportes públicos, pagar impostos, utilizar o Multibanco e que com o MB WAY é possível fazer todos os pagamentos só com o telemóvel".

"O MB WAY nasceu com o propósito de oferecer inovação, conveniência, simplicidade e segurança. Hoje, para além disso, coloca Portugal na vanguarda do setor dos pagamentos europeus, e impulsiona os pagamentos no mercado europeu, rumo à interoperabilidade com outras soluções de pagamentos digitais europeias", afirma Madalena Cascais Tomé, presidente executiva (CEO) do Grupo SIBS.

A SIBS é responsável pela gestão das Redes MULTIBANCO, nos seus múltiplos canais -- desde Caixas Automáticos e Terminais de Pagamento Automático, aos meios online ou telemóveis -- e ATM Express.

MC // CSJ

Lusa/Fim