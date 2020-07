De acordo com o estudo, que já está na sua 14.ª edição e abrangeu 26 bancos com atividade em Angola, as transações realizadas através das caixas automáticas (ATM, mais conhecido como Multicaixa) aumentou 20%, enquanto as transações por terminal de pagamento automático (TPA) aumentaram cerca de 25%.

Os meios eletrónicos de pagamento mantiveram em 2019 uma tendência crescente, com o número de cartões Multicaixa válidos (ou ativados) a aumentar para 5,7 milhões (5,4 milhões em 2018), enquanto o total de cartões passou para 7,1 milhões, em 2019 (6,4 milhões em 2018).

Também a rede de terminais de pagamentos continuou em expansão com o número Caixas Automáticas (ATM) e Terminais de Pagamento Automático (TPA) a registarem crescimentos de 0,7% e 19%, respetivamente.

O número de ATM aumentou para 3.120 em 2019, enquanto os TPA atingiram os 115.206 terminais em 2019.

