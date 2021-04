De acordo com dados compilados hoje pela Lusa a partir do boletim de tráfego da empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) relativo ao primeiro trimestre de 2021, os aeroportos de Cabo Verde receberam no mês de março 820 aeronaves (crescimento de 23,6% face a fevereiro) em voos internacionais e domésticos.

Já o número de passageiros em embarques, desembarques e trânsito foi de 18.594 em voos domésticos e 13.862 em voos internacionais, totalizando desta forma 32.456 passageiros, contra os 25.350 em fevereiro.

No acumulado do primeiro trimestre, os aeroportos cabo-verdianos movimentaram 2.314 aeronaves, uma quebra de 72% face às 8.143 movimentadas no mesmo período de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19. Em termos de passageiros, o acumulado foi de 96.157, uma quebra de 85% face aos 636.018 nos três primeiros meses de 2020.

A economia de Cabo Verde depende essencialmente do turismo, com um peso direto de cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e um recorde de 819 mil turistas em 2019, mas com uma quebra de 70% em 2020.

Desde finais de março que o arquipélago praticamente não tem atividade turística, face aos condicionalismos impostos por vários países, para travar a transmissão da pandemia de covid-19, e com o Governo a estimar a duplicação da taxa de desemprego, para quase 20%.

O Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, a mais turística de Cabo Verde e que antes da pandemia registava um movimento anual acima de um milhão de passageiros, contou no primeiro trimestre deste ano com apenas 16.037 passageiros em desembarques e embarques de voos internacionais e domésticos, o que representa uma quebra de 95% face ao mesmo trimestre de 2021.

O aeroporto da capital, na Praia, movimentou no primeiro trimestre um total de 54.628 passageiros em voos internacionais e domésticos, uma quebra de 58% face ao mesmo período de 2020.

Cabo Verde tem quatro aeroportos internacionais, nas ilhas de Santiago, do Sal, da Boa Vista e de São Vicente, e três aeródromos, nas ilhas de São Nicolau, Maio e Fogo, todos operados pela ASA.

Globalmente, os aeroportos cabo-verdianos movimentaram quase 776.000 passageiros em 2020, perdendo praticamente dois milhões de passageiros no espaço de um ano (-72%), devido à pandemia, segundo dados anteriores da ASA.

PVJ // VM

Lusa/Fim